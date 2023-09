Retranchement neemt met strandkampvuur afscheid van de zomer

AZ Zeno breidt uit met dienst neurochi­rur­gie

Vanaf september verwelkomt AZ Zeno in Knokke-Heist dokterEno Lavrysen als nieuwe arts. “Neurochirurgie is een nieuwe discipline binnen AZ Zeno”, vertelt dokter Lavrysen. “Het is mijn ambitie om samen met de collega’s van de dienst orthopedie onze nieuwe spine unit op de kaart te zetten, waarbij we focussen op complexe en minimaal invasieve rugchirurgie. Daartoe investeerde het ziekenhuis aanzienlijk in de nieuwste technieken en materialen.”