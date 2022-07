REPORTAGE. Welkom in ‘Hondenkoer’, dé zomerbar waar viervoeters koning zijn: “Zelfs in de zetels hebben ze voorrang op hun baasjes”

Sijsele/Brugge“Werkelijk álles in deze zomerbar staat in het teken van de trouwste vriend van de mens”, zegt initiatiefnemer Nicolas Compernolle. Maar Hondenkoer, op de voormalige militaire basis in Sijsele, blijkt óók een plaats waar vriendschappen voor het leven gesmeed worden onder baasjes. Een middag tussen de honden bewijst alvast dat het concept aanslaat.