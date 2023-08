Regen of niet: op de Cadzandse Dag gaan weer veel spulletjes van de hand

Dit jaar was het vooral vochtig. ,,Het weer verandert per minuut”, meende Daniël Schoonaard van Droomijsje. ,,Gelukkig is het deze morgen vooral droog of motregen.” Eenmaal in de knusse Mariastraat en bij het zien van het grote aanbod werden bezoekers gelijk vrolijk en vaak hebberig. Bij bakker Leurgans was er heerlijke ouderwetse ovenkoek met boter en suiker te proeven, maar ook om te kopen.