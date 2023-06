Recreatieverhuurders Cadzand vechten dwangsommen aan

Maldegem polst naar meningen van 55-plus­sers

Het gemeentebestuur van Maldegem organiseert een enquête voor alle 55-plussers. Men wil zo veel mogelijk meningen over de thema’s dienstverlening, vrije tijd, gezondheid, mobiliteit en veiligheid. Op basis van de antwoorden wil men het aanbod voor senioren verbeteren. Je kan de bevraging invullen vanaf vrijdag 2 juni tot en met 1 oktober via www.mijn.maldegem.be. Je kan ook een papieren exemplaar afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis, de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum of door deze via www.maldegem.be/bevraging-senioren-2023 af te printen. Meer info via info@maldegem.be of 050/72.89.30.