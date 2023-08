Puinzooi langs de Zeeuws-Vlaamse kust wordt vandaag opgeruimd; van snackverpakkingen tot peuken

Actieve politieke partij VOOR BRUGGE lanceert weer drie nieuwe namen: “Enthousi­as­me voor dit project is groot”

Alweer lanceert de nieuwe politieke partij VOOR BRUGGE drie nieuwe namen die in oktober 2024 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staan. VOOR BRUGGE is het project van de liberale politica en huidig schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Als mensen in ons positieve verhaal stappen, mag iedereen dat weten.”