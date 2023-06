Provincie opent nieuwe rust- en picknickzone aan Schellemolen in Damme

Betogers op Brugse Burg klagen milde straffen aan voor Reuzegom­mers: “Dat ze hier zomaar mee wegkomen: ongeloof­lijk”

Een groep betogers, zo'n honderd mensen, kwam zondagnamiddag samen op de Burg in Brugge om er hun ongenoegen te uiten over het arrest in de rechtszaak rond de dood van student Sanda Dia (20). Ook opiniemaakster Dalilla Hermans voerde het woord: “Dit is absurd en oneerlijk”, zei ze.