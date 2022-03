Proefproject met ‘groene beton’ gelanceerd in Damme

Damme Damme haalt geestelij­ke gezondheid bij jongeren op creatieve manier uit de taboesfeer

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kampt 1 op de 5 jongeren met psychische problemen en dat wil Damme de volgende weken extra in de kijker zetten. De stad roept zijn inwoners jonger dan 24 jaar op om hun gevoelens te uiten in een creatieve bijdrage. De inzendingen zullen in april in het Sociaal Huis worden geëxposeerd.

28 februari