Piloot Anthony (40) bevindt zich middenin het geweld en de raketaanvallen in Oost-Congo: “Maar terugkeren naar huis? Neen, in geen geval”

DammeNiet alleen in Oekraïne, ook op andere plaatsen in de wereld heerst momenteel zwaar geweld. In Oost-Congo proberen gewapende rebellen terrein te winnen, wat leidt tot veel (burger)slachtoffers. Woensdag kwamen nog acht blauwhelmen van de Verenigde Naties om het leven bij een helikoptercrash. Anthony Caere (40) uit Damme werkt al negen jaar voor het natuurpark van directeur Emmanuel de Merode in Virunga en is momenteel volop bezig het personeel en materiaal in veiligheid te brengen. Raketaanvallen zien ze vlak boven hun hoofd passeren. “Maar terugkeren naar huis? Neen, mijn plaats is hier”, vertelt Caere vanuit zijn vliegtuig.