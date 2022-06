Palestijn bedreigt verantwoordelijke van opvangcentrum in Sijsele met de dood: "Ik ga je vermoorden”

SijseleEen 25-jarige Palestijn heeft 12 maanden cel met uitstel gekregen voor het belagen van de verantwoordelijke van het opvangcentrum in Sijsele. Belal H. bedreigde de vrouw ook met de dood en bracht vernielingen aan in haar kantoor.

De Palestijn ging op 30 september vorig jaar compleet over de rooie. In het kantoor van de centrumverantwoordelijke gooide hij een stoel in de richting van een andere vrouw. Die laatste kon de stoel gelukkig afweren. Omdat Belal H. steeds agressiever werd, kwam de politie ter plaatse. De agenten beslisten de Palestijn in de boeien te slaan. Het opvangcentrum ging zelfs nog een stap verder en besliste om H. te laten overplaatsen naar Leopoldsburg. Op 11 mei had hij zich immers ook al eens agressief gedragen.

Brandblusapparaat

De centrumverantwoordelijk maakte haar beslissing bekend in het toezichtslokaal van het treinstation. Belal H. aanvaardde z’n overplaatsing echter niet en verscheurde z’n documenten en treinticket. In het bijzijn van de politie bedreigde hij het slachtoffer zelfs met de dood. “Ik ga terugkeren naar het opvangcentrum en zal je vermoorden.” Uiteindelijk keerde H. ook effectief terug naar Sijsele. Hij dreigde met een stoel en brandblusapparaat te gooien naar een andere verantwoordelijke. Het parket besliste ditmaal om de Palestijn voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Die besliste om Belal H. aan te houden. Hij zou uiteindelijk 2 maanden in voorhechtenis zitten.

Tijdens z’n verhoor gaf de man toe dat hij zich agressief gedragen had. Hij beweerde echter dat hij door de politie ruw behandeld werd. “Ik had m’n voet bezeerd en daar werd geen rekening mee gehouden”, klonk het. De rechter hield dinsdagmorgen rekening met z'n blanco strafblad en legde H. 12 maanden cel met uitstel op. Intussen zou hij in het opvangcentrum van Spa verblijven.

