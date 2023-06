Over Hoofdplaat zijn veel mooie verhalen te lezen. Die lees je in het boek van Harold Thomaes

Over Hoofdplaat zijn talloze kleurrijke verhalen te vertellen. Daan Dekker schreef er in 1969 een boek over, in smeuïg dialect. Harold Thomaes heeft het boekje hertaald en opnieuw uitgegeven. ,,Dit verdient een groter publiek.”