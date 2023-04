Ouderen die in het dorp blijven wonen en goed onderhoud: dat is pas duurzaam

Na de to­maat-gar­naal, nu spek met eieren en pannenkoe­ken: Stromae heeft het culinair naar zijn zin in Knok­ke-Heist

Zanger Stromae heeft het duidelijk naar zijn zin in Knokke-Heist. Nadat de wereldster dinsdag de uitbater van Brasserie Livingroom 102 verblijdde met een bezoek, deed hij een dag later hetzelfde met Natacha Coopman, de uitbaatster van Créme Karamel in de Lippenslaan.