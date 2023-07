Oproep aan raad Sluis: ‘Laat de emoties varen en denk aan wat Cadzand-Bad nodig heeft’

Conrad van Tiggelen en Marion Bertou, beiden eigenaar van een appartement in De Wielingen, zijn stellig. Ze werden eind vorige maand onaangenaam verrast door een besluit van de Sluise gemeenteraad. Een krappe meerderheid gooide (ver)nieuwbouwplannen voor Hotel Noordzee en appartementencomplex De Wielingen in de prullenbak. Het idee dat veel van de huidige bewoners van De Wielingen daar blij mee zijn, is bezijden de waarheid, stellen Van Tiggelen en Bertou. Eigenaren van twee van de nog in gebruik zijnde veertien appartementen zijn tegen de uitbreidingsplannen van het hotel en het appartementencomplex. ,,De rest kan niet wachten tot sloop van de huidige Wielingen begint om zo snel mogelijk een nieuw appartement in gebruik te kunnen nemen.”