Opnieuw ‘Dammbiance Oldtimerrally’ voor goed doel in Damme

Wagen breekt doormidden bij zware crash in Damme: drie Oekraïners zwaarge­wond, dodelijk slachtof­fer nog niet geïdentifi­ceerd

Een verkeersongeval langs de Natiënlaan in Damme heeft zondagochtend een zeer zware tol geëist. Een wagen met vier inzittenden ging van de baan af en werd tegen een verlichtingspaal gekatapulteerd. Door de klap brak de wagen in twee. Eén inzittende overleefde de crash niet, een tweede moest ter plaatse gereanimeerd worden en werd afgevoerd. De overige twee raakten zwaargewond. “De wagen is heel plots sterk uitgeweken", klinkt het bij het parket. De identificatie van het dodelijke slachtoffer verloopt ondertussen moeizaam.