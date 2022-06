Opnieuw brand in hoeve in Moerkerke: dakconstructie grotendeels vernield

Mix van oosters en westers in nieuwe brasserie op de zeedijk van Blankenber­ge: "Denk aan stoofvlees, maar ook aan gelakte eend”

“In China ben ik opgegroeid aan de zee en daarom gaat een droom van me in vervulling”, zegt Tony Nai. De zakenman heeft 25 jaar ervaring in de horeca, maar opent vanaf 1 juli voor het eerst een brasserie op de zeedijk in Blankenberge: ZD 108. Zijn Chinese roots krijgen in de menukaart een prominente plek.

28 juni