Ontdek wat Damme te bieden heeft in het vernieuwde infomagazine

Zieke burgemees­ter Piet De Groote niet op gemeente­raad in Knok­ke-Heist: “Misschien kunnen jullie nu wél eens luisteren naar onze inwoners”

Na de onrust in het politieke landschap in Knokke-Heist de voorbije dagen was het uitkijken naar de gemeenteraad die donderdagavond samenkwam. Pech voor zij die een spektakel verwacht hadden op de derde verdieping van het Sociaal Huis in Heist, want alles verliep zonder verhitte discussies of onverwachte uitspraken binnen de meerderheid. Het leek wel een perfecte timing: de goedkeuring voor de oprichting van een deontologische commissie, die ervoor moet zorgen dat de lokale politici niet over de schreef gaan.