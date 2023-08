Onder de mensen zijn, daarom doe ik dit

NET OPEN. Van Hofstade naar Knok­ke-Heist: koppel opent wijn- en cocktail­bar met hapjes aan zee

Geert Suy (63) en Hilde Van Langenhove (63) openen in de Leopoldlaan in Knokke-Heist de bar Il Segreto Del Vino, een zaak die ze eerder in het Oost-Vlaamse Hofstade openden. Daar liep het verhaal ten einde, dus trok het koppel naar de kust. “Hier staat genieten centraal.”