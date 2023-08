Nu ze er nauwelijks mee kunnen verdienen, verkopen Stefan en Daisy hun vakantiewoning in Groede

Grote zoekactie op zee, maar ‘drenkeling’ blijkt gewoon thuis te zitten: “Hij was z'n kleren kwijtge­raakt op het strand”

Voor de kust van Knokke-Heist is maandagavond een grote zoekactie op poten gezet. De hulpdiensten vreesden dat een zwemmer in de problemen was geraakt, maar uiteindelijk bleek dat niet het geval. “De vermeende drenkeling werd op z'n appartement aangetroffen”, stelt de politie.