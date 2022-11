Nu nog oude kazerne en opvangcentrum, straks eindelijk ‘Wijk van de Toekomst’: “Hebben hier lang naar uitgekeken”

Izegem / Rumbeke / Brugge Izegemse band Ocean Dust brengt single op New Yorks label uit: “Trots dat zelfs mensen in Texas en Londen naar onze muziek luisteren”

De Izegemse band Ocean Dust brengt met ‘2 AM’ een nieuwe single uit en gaat daarvoor in zee met het New Yorkse platenlabel Boosted Entertainment. De indiegroep is daarmee niet aan zijn proefstuk toe, want eerder dit jaar brachten zanger-gitarist Rutger Azou en drummer Sander Naert uit Izegem, zangeres Emmely Brion uit Brugge en percussionist Bart Soenens uit Rumbeke al een nummer uit via een Londens label.

28 november