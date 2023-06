Nieuw recreatiegebied bij Nieuwvliet moet nog groeien: ‘Over drie jaar ziet het er heel anders uit’

‘Meest luxueuze strandbar van de kust’ ligt onder vuur in Knok­ke-Heist: “Bottle service? Dat is een overtre­ding”

“Neen, de strandbars in Knokke-Heist zijn niet alleen voor vips of mensen die flessen champagne tegen elkaar opbieden.” De uitspraken van de uitbater van strandbar Beach Number 1 in ‘Het Laatste Nieuws’ stuiten zijn collega’s in de kustgemeente tegen de borst. Maar ook schepen Anthony Wittesaele (GBL) is scherp. “De sfeer die de bewuste strandbar wil uitstralen, willen we net vermijden.”