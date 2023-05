NET OPEN. An zet op haar 56ste eerste stappen in horecawereld en neemt bekende zaak in Damme over: “De passie doorgekregen via mijn dochters”

Goed nieuws voor de horeca in Damme. Binnenkort opent een Thaïs restaurant haar deuren in de Kerkstraat en heropent Markt12 met een nieuwe uitbater. En dat is niet alles. Ook de bekende brasserie De Spieghel, één van de langstlopende horecazaken in de Uilenspiegelstad, heeft een nieuwe uitbater. An Martens (56) zet haar eerste stappen in de horecawereld. Wij gingen langs.