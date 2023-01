Net als Breskens nu, was Axel ongerust over vestiging Zeeuwse Gronden: ‘Dat beeld is heel snel gekanteld’

Aan de J.H. Van Dalestraat in Breskens moet een nieuwe woonvoorziening voor twaalf cliënten komen. Dat zorgt voor beroering in het dorp. Een zienswijze die naar de gemeente Sluis is gestuurd, is ondertekend door een groot gedeelte van de directe omgeving. Er is vooral vrees voor parkeerchaos, de veiligheid en drugsoverlast. Directeur Jan van Blarikom is glashelder. ,,Op het gebied van drugs voeren wij een zero-tolerancebeleid, uniek in Nederland.”