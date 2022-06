Natuurpunt start project Educatief Natuurbeheer nu ook op in West-Vlaanderen

Blankenberge/Knokke Dit jonge koppel verovert de kust met Aloha Poké Bowls: “Onze studies ruilden we in voor het ondernemer­schap”

“We hebben alles zelf opgebouwd zonder financiële insteek van anderen”, glundert Tibeau van Ael (23), samen met Maedeh Khatibi (25) zaakvoerder van Aloha Poké Bowls. Het koppel opende in vorig jaar hun zaak in Knokke-Heist, maar plant in september al een extra vestiging in Blankenberge. “We merken dat er ook hier veel vraag is naar onze bowls.” En ook Gent lonkt al aan de einder.

