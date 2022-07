Naam gezocht voor lokaal dienstencentrum in Damme

Het lokaal dienstencentrum moet een plek zijn waar iedereen terecht kan voor elke hulp- of ondersteuningsvraag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een jongere die gepest wordt, een alleenstaande ouder met een vraag rond opvang of onderwijs, een oudere persoon die zich eenzaam voelt of een mantelzorger die specifieke ondersteuning wenst. Het lokaal dienstencentrum zal telkens begeleiden naar de meest geschikte hulp.

Het lokaal dienstencentrum zal – eens de erkenning rond is – opstarten in de cafetaria van WZC De Stek. Het moet uitgroeien tot een ontmoetingsplek die verbindt en de mogelijkheid vergroot om zelfstandig in de buurt te blijven wonen. Het aanbieden van een warme maaltijd of een koffie met een babbel hoort daar ook bij.

Naam

In afwachting van de erkenning is het lokaal dienstencentrum alvast op zoek naar een geschikte naam. Het is leuk als die uit de lokale gemeenschap zelf komt. Denk jij een goed idee te hebben, stuur het dan naar info@damme.be.

Indien jouw voorstel leidt tot de finale naamgeving van het lokaal dienstencentrum, wacht jou een Damse cadeaubon als bedanking.

