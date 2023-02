Mullaert wint derde Natuurloop op een rij

Gangsters knevelen winkeldame bij haar thuis, reppen zich naar juwelier in Knokke... en daarna begint wilde achtervol­ging: “Schoten gelost om hen tegen te houden”

Met een hallucinant plan hebben twee gangsters geprobeerd om een kraak te plegen bij juwelierszaak Baunat in Knokke. Onder bedreiging van een wapen moest de winkeldame bij haar thuis in Brugge de toegangscodes afgeven. De inbrekers gingen vervolgens in de mondaine kustgemeente met heel wat sieraden aan de haal. En toch bleek hun plan niet onfeilbaar, met dank aan de moedige winkeldame. “Ze zal even tijd nodig hebben om hiervan te bekomen.” Eén verdachte is intussen aangehouden.