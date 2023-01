Magneetvissers halen wapen uit Damse Vaart, gerecht onderzoekt mogelijke link met Bende Van Nijvel

Oedelem/Brugge/Maldegem Jo en Barbara moeten frituur in Dudzele sluiten, maar vinden nieuwe uitdaging in Oedelem: “Kregen de frietmicro­be helemaal te pakken”

Jo D’huyvetters (45) en Barbara Moerman (43) zijn de nieuwe uitbaters van ‘t Friet Uurtje in Oedelem. Het koppel had het voorbije jaar een eigen frituur in Brugge, maar zagen het huurcontract tot hun grote spijt niet verlengd. Nu bakken ze de frietjes bruin dichter bij huis - want ze wonen nauwelijks enkele kilometers verder. “We bleven niet bij de pakken zitten en vonden hier al snel een nieuwe uitdaging. Het is de bedoeling dat we op termijn steeds meer onze eigen accenten gaan leggen in de zaak", zegt Jo.

5 januari