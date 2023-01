Magneetvissers die wapen uit Damse Vaart haalden: “Gas erop en gaan, dachten we. Na twee uurtjes hadden we al beet”

DammeDe magneetvissers die afgelopen weekend een wapen bovenhaalden uit de Damse Vaart, zijn Nederlanders uit de buurt van Rotterdam. “Waarom we daar zochten? Omdat we in de Belgische pers hadden gelezen over de zoektocht daar. We wilden helpen en trokken daarom naar Damme”, zegt één van de magneetvissers. Hij doet hier het verhaal van de belangrijke vondst en weet ook meer over de eerder vondst van een uzi in de Damse Vaart.