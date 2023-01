Lucht geklaard tussen gemeente Sluis, rechtbank en koppel dat vergunningen wil inzien

Zeebrugge/Antwerpen Klapstuk van Antwerpse Oosterweel krijgt vorm... in de haven van Zeebrugge: “Eén tunnelele­ment weegt zoveel als 350 vliegtui­gen”

De bouw van de Scheldetunnel, een cruciaal onderdeel van de Oosterweelverbinding in Antwerpen, gaat van start in de haven van Zeebrugge. Sinds maandag beginnen daar de betonmixers te draaien zodat er de komende twee jaar in totaal acht indrukwekkende tunnelelementen kunnen gebouwd worden. Die zullen per boot tot in Antwerpen gebracht worden. “Het wordt een enorm huzarenstuk”, zegt Jan Bauwens, directeur van aannemersconsortium COTU.

23 januari