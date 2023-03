Losgebroken paard overleden na val in gracht

300 Brugse kindjes planten samen met hun ouders 1.500 geboortebo­men in het Beisbroek­bos: “We komen jaarlijks terug met Billie naar hier”

De 992 gezinnen die één of meerder kindjes mochten verwelkomen in 2021 kregen een uitnodiging om zaterdag een 5 bomen te planten aan het Beisbroekbos, gelegen langs de Doornstraat in Sint-Andries. “Met dit geboortebos leren we kinderen van jongs af aan de waarde van de natuur kennen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).