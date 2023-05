Larysa uit Oekraïne is blij met haar nieuwe stek in Oostburg: ‘Welkom in mijn nieuwe huis!’

Sportieve­lin­gen kunnen zich uitleven in nieuwe openlucht­fit­ness in Knok­ke-Heist

Sportievelingen in Knokke-Heist kunnen zich vanaf nu uitleven in een nagelnieuwe openluchtfitness in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark. De tien toestellen kan je individueel instellen én via een QR-code en bijhorende applicatie leer je alles over hoe het toestel zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Het gaat om een investering van 150.000 euro.