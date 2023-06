Kom plantjes ruilen tijdens Damse bijentuinnamiddag

Redders van Knok­ke-Heist kunnen nu op zee met jetski: “Bij hoge golven is hij veel wendbaar­der dan onze traditione­le interven­tie­bo­ten”

De kustreddingsdienst van Knokke-Heist heeft een gloednieuwe jetski in gebruik genomen. Die zal voornamelijk ingezet worden in de Baai van Heist en in de Zwingeul, waar er weinig diepgang is.