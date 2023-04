Klinkers maken plaats voor geveltuintjes: ‘Dit project is typisch Aardenburg’

Het is zaterdag geen weer om een hond door te jagen. Regen komt met bakken uit de hemel. Misschien goed weer voor de kikkers die in de Kikkerstad wonen, maar verder blijft Aardenburg binnen. Behalve in de Weststraat. Daar zijn enkele noeste arbeiders hard aan het werk in een regenpak, zittend op hun knieën. Een beetje regen krijgt hen niet klein, een haast apocalyptische hoeveelheid ook niet. ,,Ach, je kunt wel praten over het weer, maar ook over de geveltuintjes die we aanleggen", zegt Gert Branderhorst, sjouwend met een paar klinkers.