Kijk Oscarwinnende film ‘Nomadland’ in Cultuurfabriek

In ‘Nomadland’, de derde speelfilm van Chloé Zhao, gaat Fern (Frances McDormand) na de ecomonische ondergang van haar bedrijf op het platteland van Nevada met een bus op stap om de wereld te verkennen als een moderne nomade. De film sleepte in 2021 Oscars voor Best Picture, Best Director en Best Actress in de wacht. Afspraak op 12 september om 20 uur in de Cultuurfabriek in Sijsele. Een ticket kost 3 euro en kan je enkel cash aan het loket kopen. De ticketbalie is open 45 minuten voor de film. Na de film is er mogelijkheid om iets te drinken in de foyer.