Kapotte vrachtwagen op de N61, file opgelost

Twee wielertoe­ris­ten, onder wie schepen van Damme, zwaarge­wond na botsing met motor in Pittem

Bij een verkeersongeval in Pittem is het zondagvoormiddag tot een aanrijding met een groepje wielertoeristen uit Sijsele (Damme) en een motorrijder gekomen. Twee wielertoeristen raakten zwaargewond, de motorrijder liep lichtere verwondingen op. Eén van de gewonde fietsers is Christoph De Sutter (CD&V), schepen van Sport en Stedenbouw in Damme.