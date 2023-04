Jonge rappers krijgen tot 2 jaar cel voor gewapende afpersing van minderjarigen aan kerk van Moerkerke

NET OPEN. Karen (37) heropent deuren van volledig vernieuwd schoon­heids­sa­lon in Brugge: “Met knipoog naar Gina Lollobrigi­da, een kennis van mijn oma”

Na negen jaar vond Karen De Bondt (37) dat het tijd was om haar schoonheidssalon langs de Astridlaan in Assebroek een volledige make-over te geven. Het resultaat is een excentriek vintage interieur met talrijke knipogen naar de vorige eeuw én naar Hollywood. En daar hangt een speciaal verhaal aan vast.