Jeugdhuis loco organiseert ‘After School’ voor jongeren van 12 tot 16 jaar

Jeugdhuis Loco nodigt tweewekelijks op vrijdag alle jongeren van 12 tot 16 jaar uit voor ‘After School’. De Damse tieners hoeven na school nog niet meteen naar huis. Ze kunnen van 16 tot 19 uur in het jeugdhuis in Sijsele terecht om nieuwe vrienden te maken, een gezelschapsspel te spelen of muziek te draaien. Ze kunnen er frisdranken aan democratische prijzen nuttigen. Jarige bezoekers worden extra in de bloemetjes gezet.

Weinig aanbod

Het viel Jeugdhuis Loco op dat er bij de 12- tot 16-jarigen een grote vraag is naar activiteiten op hun maat. “Wie geen lid is van een jeugd- of sportvereniging, heeft in Damme weinig mogelijkheden om leeftijdsgenoten te leren kennen”, zegt schepen voor jeugd Eveline Van Quekelberghe. “Met Jeugdhuis Loco spelen we daar nu op in. We willen de jongeren een moment geven om elkaar te ontmoeten en zich te ontplooien.”