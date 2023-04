Janny (100) loopt nog elke dag een rondje Rozenoord in Sluis

Nog elke dag loopt ze een rondje rond verzorgingscentrum Rozenoord in Sluis. ,,Ze heeft tot een paar jaar geleden nog in een koor gezongen”, vertelt kleindochter Wendeline. ,,Naast zingen hield ze vooral van lezen en zwemmen. Ze heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog een buurvrouw uit de vaart in Sluis gered. Ze heeft er later een oorkonde voor ontvangen, daar is ze best trots op.”