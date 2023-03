Jan (66) en Liesbeth (67): ‘We vertrekken naar Portugal en we zoeken er niks, want we zijn niets kwijt’

Viering 100 dagen in Brugse school preventief stopgezet na klein incident met projectiel

Een viering voor ‘100 dagen’ in het KTA in Brugge is donderdagmiddag vroegtijdig stopgezet na een incident met een projectiel dat in de lucht werd gegooid en tot ontploffing kwam op een meisje. Ze kreeg op school de nodige verzorging en stelt het goed, maar de directie besloot toch om de festiviteiten op school stop te zetten.