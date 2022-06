Jaar cel met uitstel voor verdachte van drie woninginbraken

Zeebrugge Vanaf 2023 nieuwe ferryver­bin­ding tussen Zeebrugge en Schotland

Er is een overeenkomst gesloten tussen Ptarmigan Shipping en DFDS voor een nieuwe ferryroute tussen Rosyth in Schotland en Zeebrugge. Het is de bedoeling dat deze lijndienst vanaf 2023 operationeel is.

16 juni