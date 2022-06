Jaar cel gevraagd voor verdachte van drie woninginbraken

Een woning in Damme kreeg op 7 januari dit jaar ongewenst bezoek. De inbrekers doorzochten drie kamers en graaiden juwelen en een geldpot mee uit een nachtkastje. Een getuige zag hoe twee verdachten na de inbraak in een voertuig met Franse nummerplaat stapten en wegvluchtten. Op basis van de beschrijving en beelden van ANPR-camera’s kon de wagen in kwestie uiteindelijk worden aangetroffen in Brussel. Armando H. (34) zat achter het stuur. Speurders controleerden z’n gsm-gebruik en konden de Albanees volgens het parket nog linken aan twee woninginbraken die op 1 en 8 januari hadden plaatsgevonden in Lummen en Heusden-Zolder.