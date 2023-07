Inwoner Schoondijke wint 2 ton in Staatsloterij

Politie Knok­ke-Heist krijgt bijstand van collega’s uit Nederland en lanceert oproep: “Blijf ‘s nachts uit de zee, het kan levensge­vaar­lijk zijn”

In Knokke-Heist kreeg de politie voor het eerst deze zomer versterking van de collega’s uit Nederland. De samenwerking loopt al enkele jaren en in de kustgemeente zien ze de aanwezigheid van enkele Nederlandse agenten als een meerwaarde. Zeker omdat deze periode traditioneel heel wat jongeren uit Nederland aanwezig zijn in Knokke-Heist. Noemenswaardige incidenten bleven zaterdagnacht uit, al doet de politie wel een oproep richting jongeren om na het uitgaan niét meer in zee te gaan.