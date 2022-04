Houtstapel vat vuur aan achterkant van woning in Damme

Brugge Dan toch geen eenrich­tings­ver­keer in Vijvers­dreef­wijk na protest van buurtbewo­ners

Het college van burgemeester en schepenen in Brugge besliste vrijdag om het dossier over de invoering van een circulatieplan met beperkt eenrichtingsverkeer in de Vijversdreefwijk in te trekken. Er komt vanaf 19 april dus geen eenrichtingsverkeer in de wijk.

1 april