Honden wellicht niet meer welkom op Sluise natuurstranden: ‘Betutteling’

De ondernemersvereniging voor recreatiebedrijven is geschrokken van het vernieuwde strandbeleid van de gemeente Sluis. Daarin staat niet alleen dat vergunningen van strandpaviljoens wellicht opnieuw onder de loep worden genomen, ook voor toeristen met een hond heeft het plan grote gevolgen. Op stranden die tegen Natura2000-gebieden aanliggen, zijn honden in de toekomst mogelijk niet meer welkom. Of ze nu aangelijnd zijn of niet. Het gaat bijvoorbeeld om de stranden bij ‘t Zwin in Retranchement en de Verdronken Zwarte Polder in Nieuwvliet. Sluis wil daar de natuur meer de ruimte geven.