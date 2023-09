Hier zijn single hondenbaasjes dit weekend koning tijdens ‘Date my Dog’: “Al veel liefdesverhalen begonnen hier”

Sport Mee in Damme pakt uit met nieuw campagne­beeld en gratis proef­week

Stad Damme geeft haar SPORT MEE-aanbod een extra boost met een nieuwe communicatiecampagne. Iedereen vanaf 18 jaar op weekdagen in groep, ongedwongen en op eigen tempo dicht bij huis of werk, zonder een vast engagement, te doen bewegen en sporten is het doel. De stad brengt haar deelnemers aan de diverse sporten in beeld om zo de verscheidenheid van het publiek extra in de kijker te plaatsen.