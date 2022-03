Heeft jouw wandelstok een bijzonder verhaal? Dan is het Dams-Brugs Erfgoedlab op zoek naar jou

Damme/BruggeHet gezamenlijk Erfgoedlab van Damme en Brugge zamelt tot en met 29 april wandelstokken in ter voorbereiding van het tweede lab deze zomer. Het gaat om een voorbeeld van erfgoedobjecten die van thuis naar het lab worden gehaald. Want achter elke stok hangt minstens een verhaal. De wandelstokken kunnen op verschillende plaatsen in Brugge en Damme worden binnengebracht.

Sinds 2019 engageren de steden Damme en Brugge zich om nog intensiever samen te werken binnen hun vrijetijds- en cultuurbeleid. Een van de projecten waar ze gezamenlijk hun schouders onder zetten is de verdere uitbouw van een nieuwe cultuur-toeristische werking in het Sint-Janshospitaal in Damme-centrum. Het Erfgoedlab is daar een concreet voorbeeld van.

Elke wandelstok zijn eigen verhaal

Komende zomer staat de tweede editie gepland en daarin spelen wandelstokken een belangrijke rol, zo blijkt. “Curator Han Decorte zal tijdens de tweede editie van het Erfgoedlab experimenteren met de verschillende manieren van kijken naar erfgoed”, vertelt Dams erfgoedcoördinator Mariebelle Deceuninck. “De stokken zal zij gebruiken voor de expo die loopt van 26 mei tot 27 augustus. Zo wordt erfgoed van thuis naar het lab gehaald. We zijn immers bijzonder benieuwd naar de verhalen achter de stok. Want hoe meer we te weten komen, hoe interessanter de stok wordt. Elke oude, vreemd ogende, gepersonaliseerde, waardevolle of speciale wandelstok krijgt met zijn verhaal een plek.”

Volledig scherm Het indrukwekkende Sint-Janshospitaal en de tuin © Mathias Mariën

Het Erfgoedlab wil een interactie tussen het verleden, het heden en zelfs de toekomst realiseren. “Door wandelstukken van nu te verzamelen en tentoon te stellen met historische exemplaren, verbinden we ook de verhalen en de mensen van vroeger en nu”, weet Dams burgemeester Joachim Coens. “Het is specifiek dat wat we in NEST Stadslab Damme willen realiseren.”

“Dit is opnieuw een mooi voorbeeld van culturele samenwerking”, weet Brugs cultuurschepen Nico Blontrock. “Het Erfgoedlab verbindt ook Brugge met Damme, zowel Bruggelingen als Dammenaars kunnen het lab mee vormgeven.”

Inzamelpunten

De wandelstokken worden ingezameld in de Brugse hoofdbibliotheek De Biekorf, de Damse hoofdbibliotheek Daniël Coens in Sijsele, bibliotheek De Lieve in Moerkerke, in de UiTbalie in Sijsele en bij Visit Damme.

De ingezamelde wandelstokken worden na afloop van het project terugbezorgd.