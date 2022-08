Grote ravage bij ongeval met vrachtwagens op Natiënlaan in Moerkerke: N49 nog tot de middag afgesloten

Het ongeval gebeurde toen een vrachtwagen, die in de richting van Antwerpen reed, plots van de weg afweek. De chauffeur verloor de controle over het stuur en ramde eerst twee verlichtingspalen. Door de impact van de crash belandde de vrachtwagen opnieuw op de weg. Net op dat moment passeerde een tweede vrachtwagen, die een aanrijding niet meer kon voorkomen. Beide vrachtwagens kwamen daardoor over het wegdek te liggen. De materiële schade was groot. Beide bestuurders werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Van levensgevaar is geen sprake. De takelwerken nemen lange tijd in beslag. De N49 blijft in de richting van Antwerpen tot de middag afgesloten voor het verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Vredestraat en Lapscheurestraat naar de Hoornstraat. Daar kan het verkeer de N49 opnieuw oprijden.