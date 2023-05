Groese Duintjes en De Vrijbuyter hebben nieuwe uitbaters: ‘Deze plek is nostalgie’

In de Groese Duintjes ruikt het naar lak. ,,De tafels en stoelen zijn net opgeschuurd en in de lak gezet”, zegt Robin Heijboer (26). ,,Het was een van de weinige klussen die we moesten doen, de tent was netjes achtergelaten. Straks steken we de stekker in het stopcontact en kunnen we beginnen”, vult compagnon Wouter de Visser (27) aan.