Daar is de zon, daar zijn de vermiste kinderen: “Onze redders zijn geen babysit. Ouders kunnen genoeg doen om zo’n zaken te voorkomen”

45 minuten, zo lang wachtten de ouders van een 9-jarig jongetje vooraleer ze alarm sloegen dat hun kind was vermist op het strand van Bredene. Het kindje werd gelukkig na twee uur in goede gezondheid teruggevonden. “Het kan voor de duidelijkheid iedereen overkomen. Maar toch: meestal is het perfect vermijdbaar”, zegt An Beun, algemeen directeur van de West-Vlaamse Kustreddingsdienst. Zij geeft ouders die een dagje zee gepland hebben enkele tips.