Oostburg herdenkt slachtof­fers in Nederlands-In­dië: ‘Het waren gewone mensen’

Op het Raadhuisplein in Oostburg is het iets na twaalf uur ijzig stil. Veteranen, familieleden en nabestaanden zwijgen een minuut lang, ter nagedachtenis aan de gesneuvelden in Nederlands-Indië. ,,De verschrikkingen die zij hebben doorstaan, gaan onze fantasie te boven.”