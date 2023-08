“Ik, veel naar de kerk? Ik ben gewoon gelovig”: tien maanden cel voor man (59) die offerblok­ken plundert met 'lijm­stok’

De 59-jarige M.K. kwam dit voorjaar geregeld over de vloer van de Sint-Katarinakerk in Brugge. Niet om te bidden, maar wel om het offerblok leeg te roven. En dat met een zelfgemaakte ‘lijmstok’. De man was daarmee niet aan z’n proefstuk toe, want twee jaar geleden liep hij al eens tegen de lamp. Dit keer kreeg hij 10 maanden cel opgelegd.