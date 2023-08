Twee weken nivelle­rings­wer­ken op strand van Knok­ke-Heist na aanhoudend stormweer

Het woelige weer van de voorbije weken heeft zijn sporen nagelaten op het strand van Knokke-Heist. Daar is de gemeente gestart met nivelleringswerken die twee weken zullen duren. En dat is uitzonderlijk in deze periode van het jaar.